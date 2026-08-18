E’ morto a 31 anni Varenne, il cavallo dei record, il miglior trottatore di tutti i tempi

È mort a 31 anni Varenne, il Capitano, il cavallo dei record, il miglior trottatore di tutti i tempi. Aveva oltre duemila figli dopo essersi dedicato alla riproduzione dopo la carriera agonistica.

L’annuncio è arrivato dal profilo social Varenne official:

Con immenso dolore, vi comunichiamo la notizia della scomparsa di Capitano. Varenne si è spento durante la notte e il veterinario ha confermato che la causa è stata un improvviso attacco cardiaco. Siamo devastati dalla notizia ricevuta questa mattina e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan, mentre volava verso le sue vittorie. Oggi, le ali di Varenne lo hanno portato altrove. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro Capitano. Che la terra ti benedica. Con tanto amore. Raggiungi Enzo lassù

Varenne nasce il 19 maggio 1995 nell’allevamento Zenzalino di Copparo, in provincia di Ferrara , figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice Ialmaz. La sua genealogia è importante, ma da giovane Varenne non viene immediatamente considerato il fenomeno che diventerà. Il suo nome ha un’origine particolare: deriva da rue de Varenne, a Parigi.

Il cavallo passa attraverso diverse mani prima di arrivare alla Scuderia Dany di Enzo Giordano dove si crea anche lo storico rapporto con Giampaolo Minnucci, il driver romano che diventerà il suo compagno nelle principali vittorie e con l’allenatore finlandese Jorma Turja, una figura determinante nella crescita agonistica del cavallo.

Nel 1998 arriva la prima grande consacrazione con la vittoria nel Derby Italiano del Trotto, una delle competizioni più importanti per i cavalli della sua generazione. Poi tre vittorie consecutive nel Gran Premio della Lotteria a Napoli, nel 2000, 2001 e 2002.

Il 28 gennaio 2001 vince a Parigi il Prix d’Amérique poi vince in Svezia l’Elitloppet e ancora nel luglio 2001 il uccesso nel Breeders Crown Trot nel New Jersey. nel 2001 il cavallo riuscì a vincere nello stesso anno le principali corse internazionali, Prix d’Amérique, Lotteria, Elitloppet e Breeders Crown.

In quattro anni di carriera ha vinto 62 vittorie su 73 corse Varenne era un cavallo di grande intelligenza accoppiata con resistenza, accelerazione e capacità tattica.

Alla fine del 2002 Varenne lascia le corse. Dopo il ritiro la seconda vita di Varenne: quella da stallone presso l’ Allevamento Il Grifone a Vigone vicino a Pinerolo dove era oggetto di visite da parte dei suoi fan di tutto il mondo.

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