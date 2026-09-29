È stato ritrovato Andrea Perra, il 53enne era scomparso da Rivoli il 7 settembre

RIVOLI – Era uscito di casa nella mattina di lunedì 7 settembre 2026 e da allora si erano perse le tracce di Andrea Perra, 53 anni, residente a Rivoli, del quale i familiari hanno poi denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Al momento dell’allontanamento l’uomo aveva lasciato le chiavi e il cellulare all’interno dell’abitazione. Non aveva quindi con sé il telefono, rendendo più difficili le verifiche sui suoi eventuali spostamenti.

La segnalazione in via Po a Torino e il ritrovamento

Una segnalazione ritenuta attendibile era arrivata nella serata di sabato 12 settembre. Una persona aveva riferito di aver riconosciuto Andrea Perra nel centro di Torino, in via Po. Secondo la testimonianza, l’uomo sarebbe poi salito a bordo di un autobus della linea 55, diretto verso il Gerbido.

Poi la bella notizia, comunicata direttamente dalla sorella di Perra sui social il 25 settembre:

Voglio ringraziare tutti, è stato ritrovato. Grazie per le numerose condivisioni.

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