È morto Marco Farinelli, il 16enne ferito nello scontro tra auto e moto ad Asti

ALESSANDRIA – Non ce l’ha fatta Marco Farinelli, il ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito nello scontro stradale avvenuto ieri nella frazione Valgera, ad Asti. Il giovane è morto all’ospedale di Alessandria, dove era stato ricoverato in condizioni critiche dopo lo scontro. Il decesso è avvenuto a meno di 24 ore dall’impatto.

Il drammatico schianto si era verificato nella giornata di ieri, quando il 16enne era rimasto coinvolto in un violento scontro con un’altra vettura. L’impatto, particolarmente grave, aveva provocato al giovane ferite tali da rendere necessario il trasferimento urgente in ospedale.

I soccorritori erano intervenuti immediatamente e, considerate le condizioni del ragazzo, era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Marco Farinelli era stato quindi trasportato all’ospedale di Alessandria, dove era stato ricoverato e affidato alle cure dei medici.

Fin dai primi momenti le sue condizioni erano apparse molto gravi tanto da necessitare un ricovero in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, nelle ore successive il quadro clinico del 16enne è ulteriormente peggiorato, fino al tragico epilogo.

Sul luogo dello scontro erano intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Asti, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto e chiarire le circostanze che hanno portato al frontale.

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