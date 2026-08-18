In Ossola l’incendio boschivo si sposta sulla montagna tra Beura, Vogogna e Trontano

BEURA CARDEZZA – Nel Verbano-Cusio-Ossola l’emergenza incendi si sposta sulle alture di Beura Cardezza, Vogogna e Trontano. I canadair sono al lavoro dall’alba per spegnere le fiamme, che erano divampate già ieri pomeriggio, 17 agosto, per cause naturali: l’incendio si deve a fulmini caduti sul terreno durante i temporali. Sul posto era avvenuto il pronto intervento dei Vigili del fuoco e delle unità già presenti sul territorio, anche con l’ausilio di canadair. Questa mattina è arrivato anche un elicottero, nel tentativo di contenere il propagarsi dell’incendio.

Intanto a Piedimulera, nella parte bassa si lavora a terra per la bonifica.

Anche a Calasca, nella parte verso località Selvavecchia, si lavora a terra per la bonifica. Si registrano alcune riprese invece verso località la Cresta, mentre sono attive squadre di terra sull’incendio di Forno, in valle Strona.

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