Novara, accoltella il vicino dopo una lite: 50enne arrestato per tentato omicidio

NOVARA -Una violenta lite tra vicini di casa è culminata in un accoltellamento nella notte del 14 agosto, in uno stabile di via Dante Graziosi a Novara. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio.

L’allarme è scattato con una chiamata al 112, che ha segnalato una violenta discussione tra due residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante, che hanno trovato un uomo di 68 anni gravemente ferito al fianco da un’arma da taglio.

Il 68enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Novara. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente e successivamente ricoverato con prognosi riservata.

Gli accertamenti avviati subito dopo l’aggressione hanno portato all’individuazione del presunto responsabile nel vicino di casa, un uomo di 50 anni che, alla presenza degli agenti, avrebbe ammesso di aver aggredito il 68enne.

Durante i rilievi, la Polizia Scientifica ha sequestrato un coltello da cucina, sul quale sono state trovate tracce apparentemente biologiche, oltre ad altri elementi ritenuti utili per ricostruire quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe nata da un diverbio tra i due vicini, degenerato successivamente in una colluttazione. La dinamica esatta è comunque ancora al vaglio degli investigatori.

Considerata la gravità delle ferite riportate dalla vittima e gli elementi raccolti nell’immediatezza, il 50enne è stato arrestato con l’ipotesi di tentato omicidio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arresto è stato successivamente convalidato e per l’uomo è stata confermata la custodia cautelare in carcere. Le indagini della Polizia proseguono per chiarire tutti i passaggi dell’aggressione e accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti.

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