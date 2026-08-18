Seguici su

CronacaTorino

Perde la vita a 22 anni nello scontro tra un auto e la sua moto a San Giorgio Canavese

Il sinistro, avvenuto in Via Circonvallazione, è costato la vita al giovane centauro
Chiara Scerba

Pubblicato

11 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

SAN GIORGIO CANAVESE – Nella serata di oggi, martedì 18 agosto 2026, a San Giorgio Canavese, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’autista di un’automobile e un 22enne su di una motocicletta sono entrati in violenta collisione mentre percorrevano il tratto di via Circonvallazione.

Per approfondire:

L’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente con un’ambulanza medicalizzata, ma per il giovane centauro di soli 22 anni non c’è stato purtroppo nulla da fare: i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma il ragazzo è deceduto sul posto a causa dei gravissimi traumi riportati.

Sul luogo del sinistro sono giunti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri per mettere in sicurezza l’arteria stradale, gestire la viabilità ed effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *