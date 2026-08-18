Si dimena e scaglia un pugno a una dottoressa all’ospedale Martini di Torino: 35enne arrestato dalla Polizia

TORINO – Ancora un caso di aggressione al personale sanitario, stavolta a Torino.

Gli agenti delle Volanti della Questura torinese sono intervenuti attorno a mezzanotte tra sabato 15 e domenica 16 agosto all’ospedale Martini: da qui proveniva la segnalazione di un soggetto molesto.

Poco prima infatti l’uomo, un paziente trentacinquenne dell’ospedale, aveva aggredito una dottoressa, medico urgentista in servizio al triage del pronto soccorso. L’aggressore era arrivato al “Martini” in ambulanza, attorno alle 20 di sabato, dopo essere stato trovato a terra in stato di semi-incoscienza, verosimilmente dovuto ad assunzione di bevande alcoliche.

Dopo gli accertamenti sanitari di rito, il trentacinquenne era stato fatto attendere in sala di attesa a bordo di una carrozzina per essere successivamente dimesso; improvvisamente, però, l’uomo si è sdraiato per terra fra le porte del triage. La dottoressa è allora intervenuta per aiutarlo a rimettersi in carrozzina, ma questi, per tutta risposta, dopo aver tentato di colpire alcuni operatori lì presenti, si è scagliato contro di lei dandole un pugno nel torace. 5 giorni la prognosi per il medico.

La Polizia ha arrestato l’uomo per lesioni personali a personale sanitario, e lo ha assegnato alle camere di sicurezza del commissariato San Paolo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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