Aggredisce un’anziana e prende a calci un oss del pronto soccorso: arrestato 69enne a Rivoli

RIVOLI – Un uomo di 69 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Rivoli con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di un operatore socio sanitario del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

L’intervento è iniziato nei giorni scorsi in via Susa, dove una pattuglia del commissariato di Rivoli era stata inviata per la segnalazione di una persona in stato confusionale all’interno di un esercizio commerciale. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha accompagnato il sessantanovenne in ospedale per accertamenti.

Poco dopo, però, la centrale operativa ha inviato nuovamente le Volanti al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli per un’aggressione ai danni di una donna.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il protagonista dell’episodio era lo stesso uomo trasportato poco prima in ambulanza. Una volta arrivato in ospedale avrebbe rifiutato di sottoporsi agli esami medici e, nel tentativo di allontanarsi dalla struttura, avrebbe spintonato un’anziana che si trovava sulla rampa di accesso al pronto soccorso, facendola cadere a terra.

Per fermarlo e prestare soccorso alla donna sono intervenuti due operatori socio sanitari. Durante la colluttazione, uno dei due è stato colpito con un calcio dal sessantanovenne e ha riportato lesioni giudicate guaribili in quattro giorni.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti dell’operatore sanitario e denunciato anche per l’aggressione all’anziana.

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