Tre zone presidiate per l’incendio del monte Barone: finora sono oltre 1000 gli ettari bruciati

COGGIOLA – Tre presidi ancora attivi in Valsessera, per l’incendio boschivo che finora ha interessato oltre 1000 ettari in due settimane e ancora non è spento.

Un primo presidio è stato disposto nei pressi del ristorante Alpe Noveis, dove vengono contenute alcune fumarole sparse. Il secondo interessa il ponte sul rio Vacchera e la strada che da quel punto scende verso Le Piane. Nella frazione Le Piane è attivo, infine, un presidio dinamico, in considerazione dell’avanzata del fronte dell’incendio nella pineta sovrastante.

Nelle tre aree continua l’azione di contenimento. Lo schieramento dei Vigili del Fuoco comprende unità della sede centrale di Biella, dal Comando di Asti e dal Comando di Torino.

Il monitoraggio dei siti sensibili, per verificare l’eventuale presenza di focolai ancora attivi, è stato effettuato con l’ausilio del personale Dos.

Presenti come sempre anche i volontari Aib, provenienti anche da fuori provincia, così come la Protezione civile e la Croce Rossa. Aib e Vvf garantiscono anche il rifornimento idrico all’elicottero utilizzato per lo spegnimento dall’alto.

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