Via Roma a Torino diventa completamente pedonale: il 12 settembre l’inaugurazione

TORINO – Via Roma è ufficialmente tutta pedonale. Dal 15 agosto è in vigore il divieto di transito alle auto anche nel tratto tra piazza Cln e piazza Carlo Felice, mentre la parte tra via Santa Teresa e piazza Castello era già interdetta ai mezzi privati. La circolazione sarà vietata 24 ore su 24, festivi compresi, con l’eccezione dei veicoli autorizzati.

La trasformazione arriva dopo circa un anno di lavori, durante i quali l’asfalto è stato sostituito dalla diorite grigia, la carreggiata è stata portata a filo dei marciapiedi, sono state installate nuove panchine e gli attraversamenti pedonali sono stati realizzati con marmo bianco di Carrara.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 12 settembre, con negozi aperti fino a tarda notte, spettacoli, musica, artisti di strada e musei gratuiti fino a mezzanotte. L’organizzazione è stata affidata a Eventi3, con un investimento di 169 mila euro. La riqualificazione di via Roma è costata complessivamente 12 milioni di euro, finanziati con fondi europei.

La nuova area pedonale sarà anche sede di importanti eventi. Dal 24 al 27 settembre ospiterà alcuni appuntamenti di Terra Madre, dedicato ai 30 anni del Salone del Gusto e ai 40 anni di Slow Food, con circa 600 produttori attesi a Torino. Il 10 e 11 ottobre tornerà invece sotto i portici di via Roma Portici di carta, dopo il trasferimento dell’edizione 2025 a causa dei cantieri.

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