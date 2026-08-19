È morto a 80 anni Gino Mattiolo, vicepresidente di Ascom Confcommercio Torino

TORINO – È morto ieri Gioacchino “Gino” Mattiolo, vicepresidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo novembre.

Mattiolo era presidente dell’associazione degli agenti di commercio Fnaarc Ascom Torino e coordinatore per Piemonte e Valle d’Aosta. All’interno di Ascom aveva ricoperto l’incarico di vicepresidente dal 2007, dopo essere entrato nella giunta esecutiva dell’associazione.

A ricordarlo sono oggi i colleghi, che ne sottolineano soprattutto la disponibilità e la profonda umanità. “Gentile, cortese, sempre disponibile all’ascolto”, viene descritto in una nota dell’associazione, nella quale si evidenzia anche la sua capacità di confronto e di relazione con le persone.

“Con Gino scompare un amico vero, oltre che un professionista competente e stimato”, ha commentato la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa, ricordandone anche la capacità di analisi e la disponibilità a sostenere i colleghi nei momenti più difficili.

Mattiolo aveva costruito una lunga esperienza professionale nel settore dell’abbigliamento sportivo. Aveva iniziato come agente di commercio, per poi occuparsi dello sviluppo delle collezioni per importanti marchi del comparto.

Con la sua scomparsa Ascom perde uno dei suoi dirigenti di più lunga esperienza, oltre a una figura particolarmente legata al mondo degli agenti di commercio piemontesi.

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