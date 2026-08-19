Ritrovato il corpo senza vita di Rayan, il 21enne biellese disperso nel lago di Como dal 14 agosto

BIELLA – E’ stato ritrovato ieri, 18 agosto, il 21enne biellese Rayan Jeirom Baylen che non era riemerso dopo un tuffo nel lago di Como lo scorso sabato. Il suo corpo senza vita è stato recuperato su un fondale a una profondità di di 357 metri, nel punto più profondo del lago.

Il giovane turista si era tuffato da un motoscafo preso a noleggio al largo di Lenno, comune di Tramezzina (CO), e non era più riemerso. Le ricerche, coordinate dalla Guardia costiera, erano iniziate con l’allarme dato dalla fidanzata, che si trovava con lui sul motoscafo.

Alle operazioni hanno partecipato anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco, la Squadra delle acque interne della Polizia di Stato e il Gruppo volontari del Garda: sono stati proprio questi ultimi a individuare il cadavere del ragazzo. Per le ricerche è stato impiegato anche un Rov, un robot sottomarino. Alle operazioni hanno dato supporto anche il comune di Tremezzina e l’autorità di bacino del Lario e dei Laghi Minori, garantendo la logistica per il personale e l’ormeggio dei mezzi utilizzati durante le ricerche.

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