Turista disperso nel lago di Como dopo un tuffo: è un 21enne di Biella. In corso le ricerche

BIELLA – Si è tuffato nel lago di Como, nella località Lenno del comune di Tremezzina, e non è più riemerso. È successo nel primo pomeriggio di oggi: il turista disperso è un 21enne di Biella residente a Bergamo.

I soccorsi sono coordinati dalla Sala Operativa del Lake Rescue Sub Center della Guardia Costiera di Milano, che tramite una motovedetta ha soccorso la giovane che era in compagnia del disperso, rimasta sotto shock sull’imbarcazione alla deriva. Sarebbe stata lei a chiamare i soccorsi dopo che il fidanzato non è riemerso.

Le ricerche dei Vigili del fuoco per ora sono senza esito. Ha partecipato anche un elicottero della Guardia di Finanza del Roan di Como, nonché una seconda motovedetta della Guardia Costiera del Lago di Como.

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