In felpa con 35 gradi all’ombra: il look “invernale” tradisce la coppia di ladri al Lingotto di Torino

TORINO – Due uomini, di 43 e 32 anni, sono stati intercettati e fermati dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi dopo aver svaligiato diversi negozi all’interno del centro commerciale Lingotto di Torino. A incastrarli è stata la scelta dell’abbigliamento fuori stagione e un atteggiamento apparentemente nervoso.

La refurtiva nello zaino

Durante un pattugliamento nell’area commerciale, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno notato i due tentare una fuga precipitosa non appena avvistata la volante. Insospettiti dalla felpe a maniche lunghe indossata da uno dei due nonostante le torride temperature estive, hanno fatto scattare una perquisizione immediata che ha chiarito il motivo di quella scelta. Il 43enne nascondeva addosso svariati generi alimentari rubati poco prima da un supermercato della galleria, mentre, nello zaino del 32enne sono stati recuperati profumi di pregio, utensili da cucina e altro scatolame per un valore complessivo di centinaia di euro.

Le registrazioni delle telecamere interne hanno confermato i furti a catena, permettendo la restituzione immediata dell’intera merce ai negozianti.

Dagli accertamenti ai terminali è emerso un ulteriore conto in sospeso con la giustizia: a carico del 32enne pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’aggravamento di un precedente obbligo di firma.

Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, mentre per il 32enne si sono aperte le porte della casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

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