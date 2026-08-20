Allerta gialla per temporali in Piemonte: previste grandine, fulminazioni e raffiche di vento

PIEMONTE – Il Piemonte si prepara a un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche dopo la lunga fase di caldo che ha caratterizzato le ultime settimane. Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali, con i fenomeni più intensi attesi oggi, giovedì 20 agosto, soprattutto sui settori centro-orientali della regione.

Nel corso del pomeriggio sono previste piogge e temporali, localmente forti, accompagnati dalla possibilità di grandinate, numerose fulminazioni e raffiche di vento. Sul settore centro-settentrionale non sono esclusi anche fenomeni di forte intensità e locali nubifragi.

In serata è prevista una temporanea attenuazione, con precipitazioni progressivamente più deboli e diffuse. La situazione tornerà però a peggiorare nella mattinata di venerdì 21 agosto, quando i temporali sono attesi in nuova intensificazione, in particolare sul settore orientale.

Il peggioramento è legato all’arrivo di una saccatura atlantica, che convoglia verso il Piemonte correnti umide da sud-ovest. Il passaggio determinerà anche un sensibile calo delle temperature, mettendo fine alla prolungata fase di caldo iniziata alla fine di luglio.

I primi temporali si erano già sviluppati nella serata di ieri, muovendosi dal Canavese verso il Verbano e intensificandosi progressivamente. Nelle prossime ore l’instabilità tenderà quindi a estendersi al resto della regione, con fenomeni localmente più intensi.

Arpa Piemonte invita a prestare attenzione soprattutto nelle aree interessate dai temporali, dove possono verificarsi forti raffiche di vento, grandinate, fulminazioni e locali allagamenti.

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