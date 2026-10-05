Il tetto cede e lui precipita: morto il titolare 73enne di una azienda a Valenza

VALENZA – Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 73 anni, G.R., deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, la tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri quando il 73enne, titolare dell’azienda e proprietario del capannone nella zona industriale di Valenza, mentre era impegnato in alcuni lavori di pulizia delle grondaie, è precipitato all’improvviso a causa del cedimento del lucernaio.

A dare l’allarme la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rincasare. Il corpo infatti è stato rinvenuto in serata. Sul posto oltre al personale sanitario anche i carabinieri e Spresal.

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