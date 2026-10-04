CronacaTorino
È morto un uomo precipitato da una finestra in Barriera di Milano a Torino
L’episodio è avvenuto intorno alle 9 di oggi, domenica 4 ottobre, nel quartiere Barriera di Milano
TORINO – Un uomo, di cui non sono ancora note le generalità, è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un condominio in via Cervino a Torino.
L’episodio è avvenuto intorno alle 9 di oggi, domenica 4 ottobre, nel quartiere Barriera di Milano. Sul posto si sono precipitati i soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare.
Ora tocca ai carabinieri indagare sulla dinamica dell’accaduto.
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