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CronacaTorino

È morto un uomo precipitato da una finestra in Barriera di Milano a Torino

L’episodio è avvenuto intorno alle 9 di oggi, domenica 4 ottobre, nel quartiere Barriera di Milano

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5 minuti fa

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TORINO – Un uomo, di cui non sono ancora note le generalità, è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un condominio in via Cervino a Torino.

Per approfondire:

L’episodio è avvenuto intorno alle 9 di oggi, domenica 4 ottobre, nel quartiere Barriera di Milano. Sul posto si sono precipitati i soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Ora tocca ai carabinieri indagare sulla dinamica dell’accaduto.

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