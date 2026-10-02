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Adam Sandler ovunque a Torino, con l’AI i torinesi hanno fatto comparire l’attore in ogni luogo

La fantasia dei torinesi si è scatenata
Gabriele Farina

Pubblicato

24 minuti fa

il

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TORINO – La presenza (vera) di Adam Sandler a Torino per girare alcune scene di Un weekend da bamboccioni 3, ha scatenato la fantasia dei torinesi.

Per approfondire:

Con l’aiuto dell’AI i social si sono riempiti di foto di Adam Sandler che va a visitare qualunque attività commerciale cittadina. Ne abbiamo raccolti una quindicina ma sono molti di più.

Abbiamo Adam Sandler al pub, in focacceria, in agenzia viaggi, in tabaccheria, in macelleria, in gelateria e perfino a Giaveno per gustarsi i funghi. Ce n’è insomma per tutti i gusti. Sono ovviamente tutte immagini realizzate con l’AI e chissà chi è stato il primo ad avere l’idea.

Tra le altre anche Adam Sandler con la maglia del Toro (scena reale) ma modificata con la scritta “Cairo vattene”.

Se ne avete viste altre potete segnalarcele nei commenti.

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