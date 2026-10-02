Adam Sandler ovunque a Torino, con l’AI i torinesi hanno fatto comparire l’attore in ogni luogo

TORINO – La presenza (vera) di Adam Sandler a Torino per girare alcune scene di Un weekend da bamboccioni 3, ha scatenato la fantasia dei torinesi.

Con l’aiuto dell’AI i social si sono riempiti di foto di Adam Sandler che va a visitare qualunque attività commerciale cittadina. Ne abbiamo raccolti una quindicina ma sono molti di più.

Abbiamo Adam Sandler al pub, in focacceria, in agenzia viaggi, in tabaccheria, in macelleria, in gelateria e perfino a Giaveno per gustarsi i funghi. Ce n’è insomma per tutti i gusti. Sono ovviamente tutte immagini realizzate con l’AI e chissà chi è stato il primo ad avere l’idea.

Tra le altre anche Adam Sandler con la maglia del Toro (scena reale) ma modificata con la scritta “Cairo vattene”.

Se ne avete viste altre potete segnalarcele nei commenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese