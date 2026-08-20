Cade dal ponte a Usseaux, muore un ciclista 77enne

USSEAUX – Il 77enne Gianandrea Brambilla è caduto mentre era in sella alla sua bici da un ponte in via del Lago nel comune di Usseaux (TO): niente da fare per lui, inutili i soccorsi. E’ successo questa mattina attorno alle 11.30, secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Non risultano altri veicoli coinvolti.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza della Croce Verde di Villastellone e poi l’elicottero di azienda Zero.

Ancora da stabilire nel dettaglio la dinamica dei fatti: l’uomo è uscito di strada cadendo dal ponte per motivi ancora da chiarire.

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