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Ancora rincari del carburante: organizzata la protesta dei cittadini a Torino
La manifestazione pacifica avrà luogo il 17 ottobre alle 15
TORINO – Le difficoltà economiche legate ai continui aumenti dei costi energetici e dei beni di prima necessità approdano nelle strade del capoluogo piemontese.
Un coordinamento civico apartitico promuove per giorno 17 ottobre 2026 a Torino una manifestazione pubblica di protesta contro il carovita e l’impennata dei prezzi del carburante.
L’iniziativa, regolarmente autorizzata dal Comune e notificata alla Questura, prenderà il via alle ore 15 con ritrovo e partenza del corteo da piazza Castello.
La mobilitazione si propone di dare risalto alle ripercussioni che i rincari stanno determinando su molteplici categorie sociali ed economiche: dalle famiglie ai lavoratori dipendenti, fino ai piccoli e medi imprenditori, agli operatori del settore agricolo e agli autotrasportatori, comparti particolarmente esposti alle oscillazioni dei listini alla pompa.
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