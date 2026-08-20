Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 20 agosto 2026: i numeri vincenti

Torna il consueto e attesissimo appuntamento con la fortuna. Questa sera, giovedì 20 agosto 2026, va in scena il tradizionale concorso della settimana per il Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Gli occhi di migliaia di giocatori sono puntati soprattutto sulla sestina d’oro del SuperEnalotto: il jackpot in palio questa sera ha raggiunto la cifra capogiro di 211.700.000 euro, confermandosi tra i più alti di sempre.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di giovedì 20 agosto 2026:

Bari: 63 – 19 – 27 – 70 – 86

Cagliari: 45 – 67 – 19 – 57 – 14

Firenze: 67 – 84 – 83 – 86 – 42

Genova: 32 – 31 – 11 – 79 – 84

Milano: 30 – 19 – 71 – 25 – 67

Napoli: 75 – 6 – 19 – 42 – 7

Palermo: 18 – 81 – 25 – 40 – 14

Roma: 56 – 83 – 54 – 1 – 18

Torino: 72 – 84 – 37 – 45 – 23

Venezia: 7 – 63 – 62 – 56 – 65

Nazionale: 81 – 9 – 80 – 42 – 2

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 20 agosto sono:

+++IN AGGIORNAMENTO+++

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 20 agosto 2026:

La combinazione vincente è: 14 51 18 26 71 64

Il numero Jolly è: 77

Il numero Superstar è: 49

Il Jackpot del Superenalotto del 17-08-2026 è di 211.700.000 euro

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 21 agosto 2026:

+++IN AGGIORNAMENTO+++

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 21 agosto:

50 (manca da 77) – 77 (da 69) – 48 (da 60) – 5 (da 51) – 41 (da 49) – 42 (da 39)

I simboli estratti al Simbolotto

+++IN AGGIORNAMENTO+++

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