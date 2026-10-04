TORINO – Oltre 3 mila persone, forse anche di più, hanno partecipato al Bike Pride 2026, attraversando Torino in bicicletta per una quindicina di chilometri di strade chiuse al traffico. In sella anche il sindaco, Stefano Lo Russo, apparso accanto al consigliere regionale Daniele Valle. Una lunga carovana fatta di bici da corsa e mountain bike, Graziella, biciclette elettriche e cargo bike, con famiglie e bambini, partita nel pomeriggio dopo una lunga scampanellata collettiva.

Il tema della quindicesima edizione è stato quello delle connessioni, tra persone, luoghi e generazioni, con un messaggio chiaro sulla sicurezza stradale. “Chiediamo di vivere in una città in cui si possa scegliere di muoversi sempre in sicurezza”, ha detto Ammj Traore, presidente di Fiab Torino. “Il tema di questo Bike Pride sono le connessioni: tra persone, luoghi e situazioni, in ogni posto e a qualunque età. Occorre una riflessione sulla velocità delle automobili: basterebbe che venisse rispettato e applicato il codice della strada, anche nei controviali. Molti paesi stranieri ci dimostrano che è solo un problema di comportamenti: la strada condivisa è un diritto, non un’utopia”.

Tra i partecipanti anche molti bambini, con il Bike Pride trasformato per un pomeriggio in una grande festa su due ruote. Ma il tema della sicurezza è rimasto centrale. “Non dobbiamo mai smettere di credere a una Torino diversa, già da molto tempo non è più la città dell’auto, e non è giusto che le strade continuino ad appartenere soltanto a loro”, ha sottolineato Elisa Gallo, consigliera Fiab. “Mi considero una persona, non una ciclista, e la strada dev’essere di tutti. Dev’essere sicura per chi vuole andare in bici a scuola o a lavorare, devono esserci ciclabili non interrotte ai confini comunali, servono sottopassi, passerelle e incroci protetti per chi pedala, e stazioni dove lasciare le bici al sicuro, oppure poterle portare sul treno”.

A metà del percorso, all’angolo tra corso Principe Oddone e via Don Bosco, la festa si è fermata. I ciclisti sono scesi dalle bici e si sono sdraiati sull’asfalto, trasformandosi simbolicamente in vittime della strada. Un momento di silenzio per ricordare i ciclisti morti e richiamare l’attenzione sulla sicurezza di chi si muove sulle due ruote.

Tra i nomi ricordati anche quello di Nicolò Di Cio Fiore, il bambino investito nel controviale di corso Regina Margherita mentre andava a scuola in bicicletta con il papà. Il suo nome, insieme a quello delle altre vittime, è stato pronunciato nel silenzio della carovana.

Il Bike Pride si è così chiuso con un messaggio che va oltre la bicicletta: la strada deve essere sicura per tutti, soprattutto per i più vulnerabili. E le vittime della strada, come Nicolò, non devono essere dimenticate.

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