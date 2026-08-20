A Ivrea il processo sugli appalti dell’A32, assolto l’ex ad di Sitalfa. Sette le condanne

IVREA – La Dda di Torino aveva chiesto per lui 7 anni e 4 mesi, ma Roberto Fantini, ex ad di Sitalfa, è uscito dall’aula del tribunale di Ivrea con il sorriso. La sentenza di primo grado pronunciata oggi lo assolve dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, nell’ambito dell’inchiesta “Echidna” sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel Torinese. Sitalfa è l’azienda di manutenzione dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia e del tunnel del Frejus, di cui Sitaf è concessionaria.

La difesa aveva sempre contestato la ricostruzione dell’accusa, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare un coinvolgimento consapevole di Fantini. Saranno le motivazioni della sentenza, attese nei prossimi mesi, a spiegare perché la giudice abbia ritenuto non provate le accuse.

Oltre all’assoluzione di Fantini e a quella di un altro imputato, Leonardo Caligiuri, sono sette le condanne emesse oggi. La pena più alta (15 anni e 10 mesi) è stata inflitta a Giuseppe Pasqua, “boss” di una famiglia che secondo le indagini della Dda piemontese aveva impiantato a Brandizzo (TO) un’articolazione territoriale della ‘ndrangheta. Le altre pene inflitte spaziano dai 14 anni e 6 mesi – al figlio del boss, Domenico Claudio Pasqua – ai due anni e un mese di reclusione di Antonio Mascolo. Al Comune di Brandizzo, che si è costituito parte civile con l’avvocato Giulio Calosso, è stato riconosciuto il diritto a un indennizzo e una provvisionale di 30 mila euro.

Giuseppe, Domenico Claudio, Michael Pasqua e Gian Carlo Bellavia, una volta espiata la pena, dovranno vivere in libertà vigilata per un periodo compreso tra un anno e mezzo e tre anni.

Fra le ipotesi d’accusa formulate dalla Dda spiccavano i tentativi dei clan di infiltrarsi nelle opere legate alla manutenzione dell’autostrada Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa.

Nell’ambito dell’inchiesta Echidna, erano già state 14 le condanne emesse il 29 settembre scorso per gli imputati che avevano scelto l’abbreviato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese