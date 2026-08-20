Santhià, perde il controllo dell’auto: 80enne trasportata in elisoccorso al Cto

SANTHIA’ – Grave sinistro stradale questa mattina, giovedì 20 agosto, a Santhià, dove una donna di circa 80 anni è rimasta ferita dopo aver perso il controllo dell’auto.

L’impatto è avvenuto in corso 25 Aprile. Per cause ancora da chiarire, la donna ha perso il controllo del mezzo ed è rimasta coinvolta in un’uscita di strada. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nello schianto.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata, il cui personale ha prestato le prime cure alla donna, che nell’impatto ha riportato un trauma cranico.

Considerata la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’80enne è stata quindi trasferita al Cto di Torino per essere sottoposta agli accertamenti e alle cure necessarie.

Restano da chiarire le cause che hanno portato la conducente a perdere il controllo della vettura. Gli accertamenti serviranno a ricostruire con maggiore precisione la dinamica dello scontro stradale.

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