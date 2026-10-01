In crescita il mercato auto in Italia, immatricolazioni Stellantis +12,6% a settembre

TORINO – Cresce la vendita di auto in Italia e cresce anche Stellantis. Nonostante i numerosi problemi produttivi dell’estate nello stabilimento Mirafiori, secondo quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni del mese scorso elaborati da Dataforce, la multinazionale, compresa Leapmotor, ha aumentato i volumi del 12,6% a settembre, attestandosi a 38 704 unità immatricolate (contro le 34 359 dello stesso mese del 2025), con una quota di mercato anch’essa in crescita attestata al 27,8%.

L’intero mercato nazionale è cresciuto del 9,9% con 139 356 unità vendute. Anche escludendo il brand della joint venture Leapmotor International, Stellantis ha aumentato le vendite del 7,5% e ha registrato una quota del 26,2%.

La Fiat Pandina è l’auto più venduta a settembre

Nella classifica delle auto più vendute del mese, al primo posto c’è stabilmente la Fiat Pandina, con 10 401 immatricolazioni. Nelle prime 10 posizioni sono inoltre presenti altri quattro modelli Stellantis: Jeep Avenger, Peugeot 3008, Fiat Grande Panda e Citroen C3, rispettivamente al secondo, terzo, sesto e nono posto.

Con 379 936 registrazioni nei primi nove mesi di quest’anno, i brand di Stellantis hanno ottenuto, compresa Leapmotor, una crescita complessiva del 13,9% rispetto all’8,7% dell’intero mercato nazionale, che ha contato 1 268 964 immatricolazioni.

Bene Fiat e Leapmotor

Il marchio Fiat continua a essere saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture. A settembre ha registrato 15 876 immatricolazioni, pari all’11,4% di quota, con una crescita di 1,7 punti percentuali rispetto al settembre dello scorso anno. Anche nei primi nove mesi Fiat è in crescita dell’1,8% con 144 464 immatricolazioni e l’11,4% di quota di mercato.

Oltre a Fiat, da mettere in risalto la crescita di Leapmotor che anche a settembre ha consolidato il proprio ruolo tra i protagonisti della mobilità elettrificata. Con 2 200 immatricolazioni e una crescita del 453% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il marchio ha registrato la migliore performance di crescita anno su anno del mercato, raggiungendo una quota dell’1,6% sul totale Passenger Cars e del 2,1% nel canale privati.

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