Scarica i liquami del bagno del bus in un tombino: denunciato il conducente a Torino

TORINO – È stato sorpreso mentre scaricava direttamente in un tombino il contenuto del serbatoio del bagno di un autobus turistico. È accaduto nella tarda serata del 13 agosto a Torino, dove un conducente ungherese di 59 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale.

Il controllo era stato predisposto dopo alcune segnalazioni relative a episodi analoghi. Intorno alle 23, dopo aver accompagnato i passeggeri al terminal di corso Vittorio, l’autobus, un Mercedes con targa straniera, ha raggiunto via Borsellino. Qui il conducente si è fermato vicino a una caditoia e ha iniziato a svuotare il serbatoio.

Gli agenti della Polizia Locale della Circoscrizione 3, insieme al personale del Reparto Sicurezza Stradale Integrata, stavano monitorando la zona e sono intervenuti durante le operazioni. Il 59enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il presunto versamento di liquami sul suolo attraverso la caditoia, in violazione del decreto legislativo 152/2006. Gli sono state inoltre ritirate la patente, in vista della sospensione, e il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Sul posto è intervenuta anche SMAT, che ha effettuato gli accertamenti e provveduto alla bonifica, rimuovendo i liquami e ripristinando le condizioni di pulizia della caditoia e della strada.

Durante il controllo sono stati verificati anche i dati del tachigrafo. Gli accertamenti avrebbero evidenziato, in diverse giornate, periodi di guida superiori ai 1.000 chilometri, per oltre 12 ore, senza l’inserimento della carta del conducente. Le relative violazioni saranno contestate alla società ungherese proprietaria dell’autobus.

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