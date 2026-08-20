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Vercelli, minacce di morte all’ex compagna: arrestato dopo essere stato trovato sotto casa della donna

Gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato, accompagnandolo in Questura

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VERCELLI – Si era presentata in Questura a Vercelli in forte stato di agitazione, raccontando ai poliziotti di essere da tempo vittima di minacce di morte e atti persecutori da parte dell’ex compagno. È accaduto nella serata del 3 agosto, quando la donna si è rivolta all’Ufficio Denunce per chiedere aiuto.

Per approfondire:

Mentre stava raccontando quanto accaduto agli agenti, sul suo telefono sono arrivati altri messaggi minacciosi. L’ex compagno le avrebbe scritto di trovarsi sotto casa, manifestando l’intenzione di aggredirla.

I poliziotti hanno quindi avviato immediatamente le ricerche, controllando la zona intorno all’abitazione della donna. L’uomo è stato individuato a pochi metri dalla casa, all’interno della propria automobile.

Gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato, accompagnandolo in Questura. Anche negli uffici, secondo quanto riferito dalla Polizia, avrebbe continuato a manifestare la volontà di incontrare l’ex compagna, nonostante la situazione.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale. Nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere, in attesa del giudizio.

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