Vercelli, minacce di morte all’ex compagna: arrestato dopo essere stato trovato sotto casa della donna

VERCELLI – Si era presentata in Questura a Vercelli in forte stato di agitazione, raccontando ai poliziotti di essere da tempo vittima di minacce di morte e atti persecutori da parte dell’ex compagno. È accaduto nella serata del 3 agosto, quando la donna si è rivolta all’Ufficio Denunce per chiedere aiuto.

Mentre stava raccontando quanto accaduto agli agenti, sul suo telefono sono arrivati altri messaggi minacciosi. L’ex compagno le avrebbe scritto di trovarsi sotto casa, manifestando l’intenzione di aggredirla.

I poliziotti hanno quindi avviato immediatamente le ricerche, controllando la zona intorno all’abitazione della donna. L’uomo è stato individuato a pochi metri dalla casa, all’interno della propria automobile.

Gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato, accompagnandolo in Questura. Anche negli uffici, secondo quanto riferito dalla Polizia, avrebbe continuato a manifestare la volontà di incontrare l’ex compagna, nonostante la situazione.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale. Nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere, in attesa del giudizio.

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