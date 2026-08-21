Finalmente le temperature in Piemonte sono scese sotto i 20 gradi

Con le piogge e i temporali sono finalmente scese le temperature sul Piemonte che non erano così basse dall’inizio di giugno con valori al di sotto dei 20 °C in tutta la regione.

La quota neve è scesa finalmente alla soglia dei 3.000 metri di quota sull’arco alpino.

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