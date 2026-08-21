La Guardia di finanza chiude un distributore di carburanti nel Vercellese: accertato il rischio di infiltrazione mafiosa

VERCELLI – I finanzieri hanno rilevato il rischio di infiltrazioni mafiose e hanno chiuso il distributore di carburanti sulla Provinciale 594, tra il bivio di Quinto e Oldenico, nel Vercellese.

Il provvedimento di revoca della licenza, eseguito dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, arriva in seguito all’interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Roma nei confronti di una società estera proprietaria dal 2025 dell’impianto. Il distributore era gestito da una società campana.

L’interdittiva è stata adottata a seguito dell’accertamento di indizi di infiltrazione mafiosa nell’impresa estera, con interessi economici solo in Italia e rapporti con aziende e soggetti già colpiti da analoghi provvedimenti di prevenzione.

All’impianto sono stati messi i sigilli alle colonnine, alle pistole erogatrici e alle quattro cisterne di prodotti energetici, di cui due erano già state sottoposte a sequestro nel maggio 2024 dai finanzieri per irregolarità emerse a seguito delle analisi.

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