Monte dei Paschi risponde all’opas di Intesa San Paolo puntando a creare un terzo polo finanziario con Banco Bpm e Banca Generali

Come era atteso MPS ha risposto alla maxi Opas di Intesa Sanpaolo da oltre 30,6 miliardi che coinvolge Unipol per gli sportelli di Bper.

La risposta è arrivata dopo un consiglio di amministrazione straordinario di oltre sette ore con due distinte offerte pubbliche di scambio, su Banco Bpm e su Banca Generali.

Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi, che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano dopo Intesa – San Paolo e Unicredit.

Si tratterebbe di offerte di scambio con azioni Montepaschi, sia su Banca Generali che su Bpm, dato che Mps è sotto passivity rule, servirà un passaggio in assemblea dei soci a per ratificare la proposta e serviranno i due terzi dei voti,

Il Comunicato del Gruppo MPS

Ora Intesa Sanpaolo sta valutando le contromisure all’offerta di Monte dei Paschi.

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