Riapre in una veste più accogliente la biblioteca Cascina Marchesa a Torino, al via anche i lavori di rinnovamento

TORINO – Riapre con qualche novità dal 24 agosto la Biblioteca civica Cascina Marchesa a Torino, in corso Vercelli. La struttura è stata resa più accogliente e riconoscibile, mentre si prepara a completare il suo rinnovamento. Il percorso di trasformazione proseguirà nei prossimi mesi con nuovi interventi, che renderanno gli ambienti ancora più confortevoli e funzionali. Dal 1981 Cascina Marchesa rappresenta un importante presidio culturale per Barriera di Milano e per la Circoscrizione 6. Dispone di migliaia di volumi, oltre a giornali, riviste e materiali multimediali, distribuiti su una superficie di circa 880 metri quadrati.

Il cambiamento è già visibile nella nuova segnaletica, che facilita l’orientamento. Il riallestimento proseguirà con l’arrivo dei nuovi arredi. Con la riapertura prenderanno inoltre il via gli interventi sugli impianti di illuminazione, riscaldamento e raffrescamento, con l’obiettivo di migliorare il comfort degli ambienti durante tutto l’anno.

Il cantiere procederà per zone, interessando progressivamente le diverse aree della sede. Resteranno temporaneamente inaccessibili soltanto gli spazi coinvolti dai lavori, mentre la biblioteca continuerà a garantire al pubblico i principali servizi: dall’accoglienza all’iscrizione, dal prestito e dalla restituzione dei documenti al ritiro dei libri prenotati e all’informazione bibliografica.

I lavori partiranno dalla sala dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, che sarà temporaneamente chiusa già dal 24 agosto. Per continuare a offrire proposte di lettura al pubblico più giovane e alle famiglie, nella zona d’ingresso saranno allestiti scaffali tematici con una selezione di libri provenienti dalle raccolte dell’area.

L’intervento allo stabile fa parte del programma PNRR “Torino cambia – Le biblioteche”, che sta interessando l’intero sistema delle Biblioteche civiche torinesi.

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