Rischia di annegare in piscina, sedicenne salvato da un bagnino ad Alessandria

ALESSANDRIA – La prontezza di un bagnino e di una giovane bagnante hanno salvato la vita a un 16enne che stava per annegare nella piscina Borsalino di Alessandria.

La vicenda, che ha generato attimi di grande apprensione, è stata raccontata dal bagnino intervenuto, Mattia Magagna, all’emittente locale Radio Gold. Mattia ha spiegato di aver visto dapprima il ragazzo tuffarsi in acqua, ma di non averlo visto riemergere: a quel punto si è tuffato immediatamente per raggiungerlo. Il suo tuffo è stato provvidenziale: il 16enne era già privo di sensi sott’acqua. Mattia lo ha afferrato e riportato in superficie, dove a bordo vasca ha iniziato le manovre di rianimazione, invitando nel contempo i presenti a contattare il 112. Una ragazza ha telefonato subito ai soccorsi, mentre il bagnino continuava le manovre di rianimazione e il collega arrivava con il defibrillatore presente all’interno della struttura.

Grazie alle manovre di Magagna, comunque, non è stato necessario adoperare il DAE: il giovane ha ripreso conoscenza. È stato poi affidato alle cure del 118, intervenuto poco dopo insieme alla Polizia. Il 16denne è stato successivamente trasportato all’ospedale infantile di Alessandria e le sue condizioni sono buone.

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