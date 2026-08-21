Maltempo, un tornado si abbatte su Torino Nord [VIDEO]

TORINO – Arriva la conferma ufficiale per l’eccezionale evento meteorologico che ha interessato il capoluogo piemontese nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 agosto 2026. Attraverso i propri canali social, il meteorologo Andrea Vuolo ha certificato la presenza di un autentico tornado abbattutosi sui quartieri di Torino Nord poco prima delle 17:30.

La conferma è giunta grazie a una documentazione video registrata nel quartiere Borgo Vittoria da un cittadino che ha immortalato il cono tornadico in azione durante la violenta ondata di maltempo che ha colpito la città.

Un evento storico

Come evidenziato dall’esperto, si tratta di un fenomeno di portata storica per la città: era dal 1949 che Torino non veniva colpita direttamente da un evento tornadico.

Vuolo ha inoltre precisato che, sebbene nel maggio 1953 la Mole Antonelliana subì gravi danni a causa di violentissime raffiche di vento, in quella circostanza si trattò di raffiche lineari di downburst e non di una tromba d’aria. L’episodio di Borgo Vittoria segna dunque una pagina meteorologica di rara intensità per l’area urbana torinese.

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