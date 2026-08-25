C’è la conferma, era un tornado anche quello che ha colpito Chivasso il 20 agosto – VIDEO

CHIVASSO – Le verifiche tecniche hanno spazzato ogni dubbio: il 20 agosto anche Chivasso (TO) è stata colpita un tornado. Si tratta di un fenomeno della stessa natura ma distinto da quello che si è abbattuto nello stesso pomeriggio su Torino nord.

La tromba d’aria (sinonimo di tornado) di Chivasso è stata immortalata da foto e video dei cittadini, le cui segnalazioni sono state preziose per gli studiosi al fine di riconoscere il fenomeno con certezza.

Nel video dalla pagina facebook del meteorologo Andrea Vuolo, inviato da Irene Scaglione, si nota chiaramente il moto rotatorio dei detriti in prossimità del suolo e successivamente le tegole divelte dai tetti di un’abitazione.

Come vi abbiamo raccontato, nel Torinese il violento nubifragio di giovedì ha portato a danni ingenti in tutta la zona con alberi sradicati e addirittura dei muri abbattuti dalla forza del vento che, localmente, ha anche superato i 100 km/h.

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