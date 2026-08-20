Nubifragi molto violenti in Piemonte, tetti scoperchiati e alberi abbattuti a Chivasso

PIEMONTE – Disastri dovuti al maltempo in Piemonte nelle ultime ore, specie nel Torinese. Come preannunciato, il pomeriggio di oggi, 20 agosto, sarebbe stato caratterizzato da temporali anche intensi, tanto che Arpa aveva diramato allerta gialla su diverse zone della regione.

Alla prova dei fatti, la linea temporalesca si è formata dopo le ore 16 sulle pianure dal Torinese al Novarese. In queste zone, violenti nubifragi con grandine, forti raffiche di vento e pioggia abbondante hanno causato anche gravi danni. Il clou delle precipitazioni è però caduto sul Biellese, con accumuli pluviometrici localmente superiori ai 150 millimetri nel territorio di Curino, dove si sono registrati disagi per allagamenti e caduta di tegole dai tetti sotto le violente raffiche di vento.

I primi forti nubifragi del pomeriggio in Piemonte sono stati segnalati nell’alto Novarese, dove è caduta grandine di piccole dimensioni, come a Cureggio. Molto violento il temporale a Varallo Pombia, come mostra il video qui sotto, mentre a Suno si sono allagate le strade per la molta acqua caduta.

Nel Torinese la situazione più grave che è stata segnalata a livello di danni dovuti al temporale è quella di Chivasso, con tetti scoperchiati, tegole divelte, piante abbattute e cartelli divelti. Gli studiosi stanno valutando se quello che si è abbattuto nel pomeriggio sulla città sia stato un vero e proprio tornado: i cittadini per ora parlano di una potente tromba d’aria, che ha colpito soprattutto la zona nord.

Anche a Torino un imponente nubifragio, mentre a Montanaro si sono registrati allagamenti.

Dopo una leggera attenuazione in serata, sono previsti altri rovesci domani, specialmente intensi sul Piemonte orientale.

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