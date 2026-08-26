È il pinerolese William Jourdan il nuovo moderatore della Chiesa Valdese

TORRE PELLICE – Si conclude oggi il Sinodo della Chiesa Evangelica Valdese – unione delle Chiese metodiste e valdesi – a Torre Pellice (TO). Eletto il nuovo moderatore della Tavola valdese, l’organo che rappresenta ufficialmente le chiese metodiste e valdesi nei rapporti con lo Stato e con le organizzazioni ecumeniche: è il pastore William Jourdan.

44 anni, di Pinerolo (TO), prende il posto della diacona Alessandra Trotta, giunta al termine del suo settennato. Cresciuto nella chiesa valdese di Luserna San Giovanni, dopo aver frequentato il Collegio valdese di Torre Pellice, ha studiato teologia a Roma, presso la Facoltà valdese di Teologia e, successivamente, a Heidelberg e Losanna. È membro della Tavola valdese dal 2021.

Come vice moderatore è stato eletto il valdese Daniele Palermo, 55 anni, professore associato di Storia moderna all’ Università del capoluogo siciliano.

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