Seguici su

SocietàTorino

È il pinerolese William Jourdan il nuovo moderatore della Chiesa Valdese

Giunge al termine il Sinodo della Chiesa Evangelica Valdese a Torre Pellice con l’elezione del moderatore e del suo vice
Marco Lovisolo

Pubblicato

27 secondi fa

il

Il moderatore Jourdan - dal sito chiesavaldese.org
Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

TORRE PELLICE – Si conclude oggi il Sinodo della Chiesa Evangelica Valdese – unione delle Chiese metodiste e valdesi – a Torre Pellice (TO). Eletto il nuovo moderatore della Tavola valdese, l’organo che rappresenta ufficialmente le chiese metodiste e valdesi nei rapporti con lo Stato e con le organizzazioni ecumeniche: è il pastore William Jourdan.

Per approfondire:

44 anni, di Pinerolo (TO), prende il posto della diacona Alessandra Trotta, giunta al termine del suo settennato. Cresciuto nella chiesa valdese di Luserna San Giovanni, dopo aver frequentato il Collegio valdese di Torre Pellice, ha studiato teologia a Roma, presso la Facoltà valdese di Teologia e, successivamente, a Heidelberg e Losanna. È membro della Tavola valdese dal 2021.

Come vice moderatore è stato eletto il valdese Daniele Palermo, 55 anni, professore associato di Storia moderna all’ Università del capoluogo siciliano.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *