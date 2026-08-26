Piemonte tra afa e temporali: dopo i rovesci, il ritorno dei 33° in pianura

PIEMONTE – Stando a quanto comunicato dal meteorologo Andrea Vuolo, mentre il Centro-Sud fa i conti con la quinta ondata di calore dell’estate, il Piemonte si trova ai margini del vasto anticiclone subtropicale, esposto al passaggio di correnti più umide provenienti da ovest. Una configurazione che manterrà cieli irregolarmente nuvolosi sui rilievi e sulle alte pianure settentrionali e occidentali, con maggiori schiarite concentrate tra Monferrato e Alessandrino.

Nel dettaglio

Il quadro meteo vedrà un peggioramento a partire dal pomeriggio di giovedì 27 agosto, con lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi sull’arco alpino tra Cuneese, Torinese, Biellese e Valsesia. Tra la serata di giovedì e l’intera giornata di venerdì 28 agosto, i fenomeni tenderanno a sconfinare verso le aree pedemontane e le pianure del Piemonte centro-settentrionale, raggiungendo a tratti anche la collina torinese. I valori massimi resteranno contenuti tra i 26 e i 31 °C, con punte leggermente superiori solo nell’Alessandrino.

Nel fine settimana si assisterà invece a un deciso miglioramento: tra sabato e domenica il ritorno del sole pieno garantirà condizioni stabili ovunque, accompagnate da un moderato incremento termico con massime fino a 31-33 °C in pianura, prolungando il clima estivo anche verso l’inizio di settembre.

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