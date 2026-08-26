Proseguono le ricerche del ciclista travolto dal torrente a Castelletto Cervo. Ancora ignota la sua identità

CASTELLETTO CERVO – Non è ancora stato rinvenuto il ciclista disperso da ieri nel torrente Cervo a Castelletto (BI). Le ricerche proseguono anche nel pomeriggio di oggi. Al lavoro c’è la squadra fluviale dei Vigili del fuoco di Biella, supportata dal Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco della Lombardia e dall’elicottero, impegnato nelle attività di ricerca dall’alto.

Ieri vasta perlustrazione lungo l’intero greto del torrente fino all’autostrada A4 effettuata dal Nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). La ricognizione aerea sono stati individuati un indumento e alcune calzature. Non è stato però possibile collegare gli oggetti alla persona dispersa.

Contemporaneamente, i volontari dei Vigili del fuoco di Santhià hanno controllato ponti e guadi lungo il corso d’acqua, spingendosi fino al territorio comunale di Quinto Vercellese.

Rimane ancora ignota l’identità dell’uomo in bicicletta, dal momento che non risulta una denuncia di scomparsa che permetta di collegare l’intervento dei soccorritori a una persona precisa.

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