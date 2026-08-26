Torino cerca 100 volontari per la festa di inaugurazione di via Roma

TORINO – Sabato 12 settembre via Roma tornerà a essere pienamente a disposizione della città dopo gli interventi di riqualificazione che hanno interessato uno degli assi più centrali e riconoscibili di Torino. Per celebrare la conclusione dei lavori, la Città di Torino sta organizzando una grande serata di festa aperta a cittadini, commercianti e turisti. E per accompagnare l’evento è alla ricerca di 100 volontari e volontarie maggiorenni.

L’inaugurazione prenderà il via alle 18.30 con il taglio del nastro istituzionale e proseguirà per tutta la serata con un programma gratuito pensato per animare via Roma e le aree circostanti. Sono previste attività di animazione in strada, musica e proiezioni, iniziative organizzate dai commercianti e aperture straordinarie dei musei.

Via Roma cambia volto

Il progetto di riqualificazione ha interessato l’intera via Roma, che viene restituita alla cittadinanza con una nuova pavimentazione uniforme in pietra e la completa pedonalizzazione. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente uno dei luoghi simbolo del centro di Torino, trasformandolo sempre più in uno spazio di aggregazione pedonale e in una vetrina della città.

Per gestire l’afflusso di persone e garantire il corretto svolgimento delle numerose iniziative previste durante la serata, sarà dunque fondamentale anche il contributo dei volontari.

Cosa faranno i volontari

L’impegno richiesto è previsto dalle 17 alle 23 di sabato 12 settembre. I volontari collaboreranno con l’organizzazione occupandosi di diverse attività.

Tra le mansioni previste ci saranno la distribuzione delle mappe e le informazioni al pubblico e ai turisti sul programma della serata, oltre al supporto agli addetti al controllo degli accessi e alla gestione dei flussi.

Particolare attenzione sarà necessaria nei momenti di maggiore afflusso, soprattutto in corrispondenza degli ingressi a via Roma dalle traverse laterali e dalle aree di piazza Castello e piazza Carlo Felice.

I volontari potranno inoltre collaborare con gli addetti al supporto degli artisti impegnati nell’animazione di strada, presidiare i punti strategici di informazione, desk e chioschi e, se necessario, occuparsi della distribuzione di materiali e gadget alla cittadinanza.

Come partecipare

Per candidarsi è necessario essere maggiorenni e compilare il form di iscrizione entro giovedì 3 settembre.

Compila il form per candidarti come volontario

Le persone selezionate saranno successivamente ricontattate dagli organizzatori e dovranno partecipare a una riunione preliminare obbligatoria, durante la quale saranno fornite tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività.

L’iniziativa viene organizzata insieme ai progetti di volontariato civico della Città di Torino Torino&You, Giovani X Torino, Senior Civico e Volo2006.

Per chi vuole vivere da protagonista una serata destinata a segnare la nuova vita di uno dei luoghi più conosciuti del centro cittadino, dunque, c’è ancora la possibilità di dare una mano: l’appuntamento è per il 12 settembre, quando via Roma sarà ufficialmente riconsegnata a Torino.

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