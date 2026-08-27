Va in arresto cardiaco prima dell’operazione: salvata da un pacemaker a Casale Monferrato

CASALE MONFERRATO – Uno straordinario intervento eseguito in condizioni di estrema emergenza ha salvato la vita a una donna ricoverata all’ospedale Santo Spirito. La paziente, che da settimane soffriva di un profondo e debilitante malessere generale, era stata indirizzata al presidio ospedaliero dal proprio medico di medicina generale dopo la rilevazione di una frequenza cardiaca eccezionalmente bassa, confermata all’elettrocardiogramma da un quadro critico di scompenso acuto.

Durante la fase preparatoria in vista dell’intervento programmato per la mattina successiva, le condizioni della donna sono precipitate fino all’arresto cardiaco. L’équipe del reparto di Cardiologia ha avviato manovre di rianimazione cardiopolmonare proseguite senza interruzioni per 18 minuti, riuscendo a stabilizzare i parametri vitali per consentire l’immediato impianto di un pacemaker. Nonostante la comparsa di complesse complicanze operatorie, la paziente ha risposto positivamente alle terapie ed è stata infine dimessa in regime di continuità assistenziale.

L’operazione ha raccolto il plauso delle istituzioni sanitarie regionali. L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte ed ex sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, ha sottolineato come l’esito positivo testimoni l’eccellenza e la prontezza operativa della struttura:

«Dietro un risultato eccezionale come questo ci sono competenza, tempestività e capacità di lavorare insieme. Tre elementi che rappresentano il valore più autentico della nostra sanità pubblica».

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