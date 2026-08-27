Gorgonzola DOP Tapporosso richiamato: possibile presenza di Listeria

NOVARA – Un lotto di Gorgonzola DOP a marchio Tapporosso – Centrale del Latte di Torino è stato oggetto di un richiamo precauzionale. L’avviso è stato pubblicato dai supermercati Carrefour su indicazione del produttore a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes, un batterio che può provocare un’infezione alimentare.

Il richiamo riguarda un prodotto venduto in vaschette da 200 grammi. Per identificare il lotto interessato è necessario controllare attentamente le informazioni riportate sulla confezione.

Il lotto interessato dal richiamo

Nel dettaglio, il richiamo riguarda il Gorgonzola DOP Tapporosso con:

lotto: L126G22

peso: 200 grammi

scadenza: 05/09/2026

marchio: Tapporosso – Centrale del Latte di Torino

Il prodotto è stato realizzato da Granarolo Spa per Centrale del Latte d’Italia Spa.

Lo stabilimento di produzione indicato nell’avviso si trova in via dell’Industria 25, a Casalino, in provincia di Novara, con marchio di identificazione IT T616G UE.

Possibile presenza di Listeria

Il motivo del richiamo è indicato come possibile presenza di Listeria monocytogenes. Si tratta di un richiamo effettuato a scopo precauzionale: l’indicazione è quindi quella di non consumare il prodotto appartenente al lotto interessato.

La listeriosi è un’infezione alimentare causata dal batterio Listeria monocytogenes. Il rischio può essere particolarmente rilevante per alcune categorie di persone, tra cui anziani, donne in gravidanza e soggetti immunodepressi.

Per questo motivo, chi ha acquistato il prodotto è invitato a verificare lotto e data di scadenza prima di consumarlo.

Cosa fare se si ha il prodotto in casa

L’azienda raccomanda di non consumare il Gorgonzola DOP Tapporosso con lotto L126G22 e scadenza 05/09/2026.

Chi dovesse avere una confezione interessata dal richiamo può restituirla al punto vendita presso cui è stata acquistata.

È importante controllare entrambe le informazioni riportate nell’avviso, perché il richiamo riguarda nello specifico il lotto indicato e la relativa data di scadenza.

Il richiamo è stato disposto in via precauzionale in attesa delle verifiche necessarie sulla possibile presenza del microrganismo nel prodotto.

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