NovaraSalute
Gorgonzola DOP Tapporosso richiamato: possibile presenza di Listeria
Chi dovesse avere una confezione interessata dal richiamo può restituirla al punto vendita presso cui è stata acquistata
NOVARA – Un lotto di Gorgonzola DOP a marchio Tapporosso – Centrale del Latte di Torino è stato oggetto di un richiamo precauzionale. L’avviso è stato pubblicato dai supermercati Carrefour su indicazione del produttore a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes, un batterio che può provocare un’infezione alimentare.
Il richiamo riguarda un prodotto venduto in vaschette da 200 grammi. Per identificare il lotto interessato è necessario controllare attentamente le informazioni riportate sulla confezione.
Il lotto interessato dal richiamo
Nel dettaglio, il richiamo riguarda il Gorgonzola DOP Tapporosso con:
- lotto: L126G22
- peso: 200 grammi
- scadenza: 05/09/2026
- marchio: Tapporosso – Centrale del Latte di Torino
Il prodotto è stato realizzato da Granarolo Spa per Centrale del Latte d’Italia Spa.
Lo stabilimento di produzione indicato nell’avviso si trova in via dell’Industria 25, a Casalino, in provincia di Novara, con marchio di identificazione IT T616G UE.
Possibile presenza di Listeria
Il motivo del richiamo è indicato come possibile presenza di Listeria monocytogenes. Si tratta di un richiamo effettuato a scopo precauzionale: l’indicazione è quindi quella di non consumare il prodotto appartenente al lotto interessato.
La listeriosi è un’infezione alimentare causata dal batterio Listeria monocytogenes. Il rischio può essere particolarmente rilevante per alcune categorie di persone, tra cui anziani, donne in gravidanza e soggetti immunodepressi.
Per questo motivo, chi ha acquistato il prodotto è invitato a verificare lotto e data di scadenza prima di consumarlo.
Cosa fare se si ha il prodotto in casa
L’azienda raccomanda di non consumare il Gorgonzola DOP Tapporosso con lotto L126G22 e scadenza 05/09/2026.
Chi dovesse avere una confezione interessata dal richiamo può restituirla al punto vendita presso cui è stata acquistata.
È importante controllare entrambe le informazioni riportate nell’avviso, perché il richiamo riguarda nello specifico il lotto indicato e la relativa data di scadenza.
Il richiamo è stato disposto in via precauzionale in attesa delle verifiche necessarie sulla possibile presenza del microrganismo nel prodotto.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese