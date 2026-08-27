SportTorino
Jannik Sinner a sorpresa alla Continassa: visita durante l’allenamento della Juventus
Il numero uno del tennis ha fatto tappa al centro sportivo della Juventus
TORINO – Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha fatto tappa al centro sportivo della Juventus durante la sessione di allenamento della squadra, accolto calorosamente con applausi e abbracci dal gruppo bianconero guidato da Manuel Locatelli e compagni.
L’incontro è stato l’occasione per uno scambio di battute sulla gestione della pressione e sulla mentalità sportiva ai massimi livelli:
«Nessuno sa ribaltare le difficoltà del match come te», le parole di stima rivolte al tennista azzurro durante la visita.
«Il risultato è una conseguenza di quali scelte prendi in campo, c’è sempre pressione», ha commentato Sinner nel confronto con la squadra.
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