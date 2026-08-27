Un operaio di 50 anni muore sul posto di lavoro: è caduto in un tino a Monastero Bormida

MONASTERO BORMIDA – Un’altra vita persa sul posto di lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto 2026, a Monastero Bormida, in provincia di Asti. La vittima è Angelov Aleksandar, operaio di 50 anni di origine macedone e residente nell’Alessandrino, deceduto all’interno di un’azienda agricola durante le operazioni della vinificazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato all’interno di un tino, finendo schiacciato dagli ingranaggi della coclea, il dispositivo meccanico posto sul fondo e impiegato per la movimentazione e la spremitura dei grappoli d’uva.

Immediato l’allarme che ha mobilitato i sanitari del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i tecnici dello Spresal dell’ASL competente per i rilievi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonostante la tempestività dei soccorsi, i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso sul posto.

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