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Un operaio di 50 anni muore sul posto di lavoro: è caduto in un tino a Monastero Bormida

Il macchinario impiegato per la spremitura dei grappoli gli ha spezzato la vita
Chiara Scerba

Pubblicato

3 ore fa

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MONASTERO BORMIDA – Un’altra vita persa sul posto di lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto 2026, a Monastero Bormida, in provincia di Asti. La vittima è Angelov Aleksandar, operaio di 50 anni di origine macedone e residente nell’Alessandrino, deceduto all’interno di un’azienda agricola durante le operazioni della vinificazione.

Per approfondire:

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato all’interno di un tino, finendo schiacciato dagli ingranaggi della coclea, il dispositivo meccanico posto sul fondo e impiegato per la movimentazione e la spremitura dei grappoli d’uva.

Immediato l’allarme che ha mobilitato i sanitari del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i tecnici dello Spresal dell’ASL competente per i rilievi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonostante la tempestività dei soccorsi, i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso sul posto.

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