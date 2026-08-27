Piemonte, allerta gialla per temporali: domani rischio di fenomeni forti al Nord e nelle zone dei laghi

PIEMONTE – È allerta gialla per temporali domani, venerdì 28 agosto, sui settori settentrionali e occidentali del Piemonte. L’avviso di Arpa Piemonte arriva al termine di una giornata ancora caratterizzata da caldo e umidità, con condizioni di instabilità in aumento.

Nel pomeriggio di oggi sono attesi rovesci e temporali locali sulle Alpi, generalmente moderati, accompagnati da un rinforzo dei venti in quota e sull’Appennino. Sul Piemonte affluisce infatti aria calda e umida da sud-ovest, insieme a sabbia sahariana, per effetto della configurazione tra l’alta pressione sul Mediterraneo centrale e una saccatura atlantica sull’Europa occidentale.

Domani temporali più intensi

Il peggioramento sarà più evidente nella giornata di domani, quando la bassa pressione atlantica avanzerà verso il Nord Italia. L’instabilità aumenterà soprattutto sulle Alpi e nella zona dei laghi, dove potranno svilupparsi temporali localmente forti, associati a raffiche di vento anche vorticose.

È previsto inoltre un ulteriore rinforzo della ventilazione e un generale calo delle temperature dopo il caldo dei giorni precedenti.

Nel weekend torna il sole

La situazione dovrebbe migliorare rapidamente da sabato, quando la depressione si allontanerà verso nord-est lasciando spazio alla rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo. Il fine settimana sarà quindi caratterizzato da tempo più stabile e soleggiato, con temperature nuovamente in aumento.

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