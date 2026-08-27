Cielo lattiginoso sul Piemonte: arriva la polvere dal Sahara, poi i temporali

PIEMONTE – Opacità, foschia densa e un caratteristico colore lattiginoso stanno metaforicamente colorando i cieli del Piemonte. Il fenomeno atmosferico visibile in queste ore è causato da un’intensa risalita di polvere sahariana in sospensione, trascinata da una massa d’aria molto calda di matrice subtropicale-continentale in risalita verso nord, spinta da una depressione attiva sull’Europa occidentale in graduale spostamento verso levante.

A fare il punto sull’evoluzione meteo è l’esperto Andrea Vuolo.

Le previsioni nel dettaglio

Mentre il Centro-Sud affronta il picco di un’ondata di calore estrema, la nostra regione resta ai margini della fornace africana. Tuttavia, il richiamo di correnti sud-occidentali in quota determinerà una fase di instabilità atmosferica: tra il pomeriggio odierno e la giornata di venerdì 28 agosto, sono attesi rovesci e temporali sparsi sull’arco alpino piemontese, con possibili sconfinamenti verso le pianure occidentali e settentrionali.

Il tempo volgerà a un deciso miglioramento nel weekend, quando un calo della concentrazione di pulviscolo e un aumento termico riporterà le massime a superare supereranno diffusamente i 30 °C in pianura.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese