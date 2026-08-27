Scomparso uomo di 78 anni a Roccaforte Mondovì: è in confusione e disorientato

ROCCAFORTE MONDOVI’ – È in stato confusionale e disorientato il 78enne scomparso nel primo pomeriggio nei boschi di Lurisia, nel territorio di Roccaforte Mondovì. L’uomo, classe 1948, si sarebbe allontanato dalla zona senza più fare ritorno, facendo scattare l’allarme.

Le ricerche sono iniziate intorno alle 14, dopo la segnalazione della scomparsa. Secondo le prime informazioni, l’anziano potrebbe essersi spinto verso l’area compresa tra Roccaforte Mondovì e Chiusa di Pesio, in una zona caratterizzata da numerosi boschi e sentieri.

Sul posto sono impegnati Carabinieri e Vigili del fuoco, con squadre dei distaccamenti di Mondovì e Cuneo impegnate nelle ricerche a terra. Gli operatori stanno verificando anche l’area nei pressi della cabinovia del Monte Pigna, mentre le operazioni si estendono verso la località Mortè e in direzione di Chiusa di Pesio.

A supporto delle squadre è intervenuto anche l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco, dotato di una tecnologia che consente di individuare il segnale del telefono cellulare. Il velivolo sta sorvolando l’ampia area boschiva nella speranza di riuscire a restringere il perimetro delle ricerche.

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