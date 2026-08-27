40 giovani talenti da tutta Europa a Torino: a Palazzo Civico fa tappa l’EAF Academy

TORINO – Palazzo Civico ha aperto le proprie porte a circa quaranta giovani universitari e ricercatori dell’EAF Academy, accolti in sala Carpanini dall’assessora Chiara Salerno per una visita istituzionale e guidata agli spazi aulici del municipio.

Che cos’è l’EAF Academy?

L’European Academic Foundation (EAF) è un’organizzazione non-profit guidata da volontari che seleziona, sostiene e mette in rete giovani talenti di spicco provenienti da tutta Europa attraverso programmi di fellowship. La fondazione promuove la cooperazione multidisciplinare e l’impatto sociale positivo, connettendo i talenti nei settori della biologia, della storia e dell’informatica.

Il programma della visita

Il programma della visita nel capoluogo piemontese comprende incontri con le istituzioni locali, momenti di approfondimento scientifico e percorsi formativi sul territorio per valorizzare la storia e il potenziale d’innovazione della città.

«Torino crede fortemente nel valore degli scambi internazionali e nel confronto tra giovani ed enti europei – ha dichiarato l’assessora Salerno –. Occasioni come questa ci permettono di condividere esperienze, rafforzare la partecipazione civica e costruire ponti tra comunità diverse».

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