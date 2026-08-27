Torino, riapre il supermercato Coop di corso Belgio: restyling da 2,8 milioni

TORINO – Ha riaperto ufficialmente questa mattina al pubblico lo storico supermercato Coop di corso Belgio 151/D, il punto di riferimento per il quartiere Vanchiglietta chiuso temporaneamente due mesi fa. Il punto vendita si presenta completamente rinnovato dopo un importante intervento di rigenerazione dal valore complessivo di 2,8 milioni di euro, che ha rivoluzionato il layout commerciale, gli spazi di lavorazione e i locali dedicati al personale.

In occasione dell’inaugurazione, alla presenza del direttore vendite Nova Coop Fabio Lischetti e della capo negozio Marina Bracco, è stata annunciata anche una nuova iniziativa solidale a supporto del territorio. Oltre alla collaborazione con la parrocchia locale, il progetto antispreco Buon Fine di Nova Coop si arricchisce a Vanchiglietta con l’attivazione di un nuovo Frigo di Quartiere presso il circolo ARCI Kontiki di via Cigliano, rafforzando la rete di prossimità e redistribuzione alimentare.

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