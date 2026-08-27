Rapina una farmacia poi fugge cercando di dirottare un autobus a Torino

TORINO – Un furto in farmacia, la fuga e poi una nuova escalation a bordo di un autobus, dove avrebbe minacciato l’autista con un coltello. È la sequenza che ha portato all’arresto di un 50enne, fermato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nel quartiere Vanchiglietta, a Torino. L’uomo è accusato di tentata rapina impropria e tentata estorsione con minaccia e uso di arma.

La vicenda è iniziata nel tardo pomeriggio all’interno di una farmacia di corso Belgio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il 50enne sarebbe entrato nell’esercizio commerciale e, approfittando di un momento di distrazione del personale, avrebbe raggiunto il retro del bancone.

Qui avrebbe prelevato dalla cassa oltre 600 euro, per poi allontanarsi. Il titolare e un dipendente, accortisi dell’ammanco, lo hanno raggiunto e sono riusciti a bloccarlo nelle immediate vicinanze della farmacia, convincendolo a restituire il denaro.

In un primo momento l’uomo avrebbe finto di accettare di attendere l’arrivo delle forze dell’ordine. Poi, approfittando di un momento di distrazione, sarebbe improvvisamente scappato in direzione di corso Tortona.

La fuga sul bus e il coltello

Il 50enne è stato inseguito dai presenti e, arrivato alla fermata “Tortona”, è salito a bordo di un autobus di linea che in quel momento era fermo.

È proprio sul mezzo pubblico che la situazione sarebbe ulteriormente degenerata. Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo avrebbe estratto da una busta di plastica un coltello con una lama lunga 10,5 centimetri e lo avrebbe brandito contro l’autista.

Il 50enne avrebbe inoltre colpito con la lama la parete divisoria in plexiglass della cabina di guida, minacciando il conducente e intimandogli di ripartire senza effettuare le fermate previste.

L’autista ha reagito azionando il dispositivo di emergenza e riuscendo a fermare il bus alla vicina fermata “Chieti”. I passeggeri sono quindi potuti scendere dal mezzo.

A quel punto, vistosi nuovamente bloccato, il 50enne è sceso dall’autobus e ha ripreso la fuga, dirigendosi lungo la scarpata che porta verso l’argine del fiume Dora Riparia.

Bloccato tra la vegetazione

Sul posto sono intervenute le volanti dell’UPGSP, dopo la segnalazione arrivata dalla Centrale Operativa. Gli agenti hanno cinturato la zona e avviato le ricerche nella vegetazione lungo l’argine.

Dopo una perlustrazione dell’area, i poliziotti sono riusciti a individuare il 50enne, che nel frattempo si era nascosto tra la vegetazione, e a bloccarlo.

Durante la perquisizione personale è stato trovato anche il coltello utilizzato poco prima per minacciare l’autista. L’arma è stata sequestrata.

Il 50enne è stato quindi arrestato. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato accompagnato nelle camere di sicurezza del Commissariato di Polizia San Paolo, in attesa dell’udienza di convalida.

Le accuse contestate dovranno ora essere valutate dall’autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento.

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