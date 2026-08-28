Orbassano, perde il controllo dell’auto e si ribalta nella bealera: feriti due giovani

ORBASSANO – All’altezza di un’area di servizio, una Bmw con a bordo una coppia di giovani è uscita fuori dalla carreggiata per cause al vaglio delle autorità, finendo nel corso d’acqua che costeggia la strada e ribaltandosi su se stessa.

A seguito della violenta uscita di strada, entrambi gli occupanti hanno riportato ferite e lesioni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto ai due ragazzi prima del trasporto in ospedale.

Presenti anche le Forze dell’ordine, impegnate nei rilievi tecnici per ricostruire con precisione la traiettoria e le cause della perdita di controllo del mezzo.

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